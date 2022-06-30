Заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет после нескольких месяцев спада

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю вырос в мире на 18%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 20 по 26 июня заболеваемость коронавирусом выросла в регионе Восточного Средиземноморья на 47%, в Европе на 33%, в Юго-Восточной Азии на 32% и в Америке на 14%. При этом в Африке и западной части Тихого океана уровень заболеваемости снизился на 39% и 3% соответственно.

Всего за неделю по всему миру выявили более 4,1 млн случаев заболевания COVID-19.

Количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом выросло в регионе Восточного Средиземноморья на 22%, в Юго-Восточной Азии на 15% и в Америке на 11%. Спад смертности выявили в западной части Тихого океана на 6%, Европе на 5% и Африке на 1%.

Всего по всему миру за неделю зафиксировали почти 8,5 тыс. летальных исходов вследствие заражения COVID-19

За весь период пандемии в мире было выявлено более 541 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.