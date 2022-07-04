Лавров призвал разобраться с задержанием российского сухогруза у берегов Турции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции.

"Надо разбираться в этой ситуации. Судно вроде бы действительно российское - под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Ранее появилась информация о задержании турецкой стороной сухогруза "Жибек жолы", который якобы перевозил украинское зерно.