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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Лавров призвал разобраться с задержанием российского сухогруза у берегов Турции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции.

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"Надо разбираться в этой ситуации. Судно вроде бы действительно российское - под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Ранее появилась информация о задержании турецкой стороной сухогруза "Жибек жолы", который якобы перевозил украинское зерно.

Сергей Лавров Турция Ро
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