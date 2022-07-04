Песков не в курсе задержания в Турции сухогруза под российским флагом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции сухогруза под российским флагом, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и переадресовал соответствующий вопрос российским Минтрансу или МИДу.

"Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство", - отметил Песков.

Ранее появилась информация о задержании в начале июля турецкой стороной сухогруза "Жибек жолы", который якобы вез украинское зерно.