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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Песков не в курсе задержания в Турции сухогруза под российским флагом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции сухогруза под российским флагом, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и переадресовал соответствующий вопрос российским Минтрансу или МИДу.

"Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство", - отметил Песков.

Ранее появилась информация о задержании в начале июля турецкой стороной сухогруза "Жибек жолы", который якобы вез украинское зерно.

Турция Кремль МИД Минтранс Жибек Жолы Дмитрий Песков
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