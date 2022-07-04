В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы на следующей неделе рассмотрит второй административный протокол Роскомнадзора (РКН) в отношении Google LLC о повторном нарушении, связанном с отказом удалить запрещенную в РФ информацию на YouTube; компании грозит штраф в размере от 5% до 10% годовой выручки компании в России.

"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал в отношении Google LLC. Судебное заседание назначено на 12 июля на 11:15", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского райсуда Зульфия Гуриечук.

22 июня Роскомнадзор сообщил, что составил административный протокол в отношении компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности, отметили в РКН, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google LLC видеохостинге YouTube, который "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Также на видеохостинге размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.

"Материалы, которые приведены в протоколе - малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов", - отметили в ведомстве в конце июня.

В РКН напомнили, что компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. "За это Google LLC оштрафована на общую сумму 68 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Не первый оборотный штраф

24 декабря 2021 года судебным участком мирового судьи № 422 Таганского района в отношении компании Google LLC уже был назначен оборотный штраф по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в размере 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, который был взыскан с компании Федеральной службой судебных приставов.

Кроме того, в отношении Google LLC и ее информационных ресурсов введены меры в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства и запрета на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования.

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.