Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Совладелец холдинга USM (основные активы - "Металлоинвест" и "Мегафон") Алишер Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мирового суда Крылатского района.

"Исковое заявление истцом отозвано, судебное производство по иску прекращено", - сказали представитель суда.

О подаче этого иска СМИ сообщили в мае.

Усманов и Винер состоят в браке с 1992 года.

В марте Усманов попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США и Японии.

Усманову принадлежит 49% ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ" - головной структуры холдинга USM.