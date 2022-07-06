Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Винер заявила, что развелась с Усмановым в ЗАГСе

Винер заявила, что развелась с Усмановым в ЗАГСе
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что расторгла брак с бизнесменом Алишером Усмановым через ЗАГС.

В РоссииАлишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной ВинерАлишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной ВинерЧитать подробнее

"Мы развелись в ЗАГСе", - приводит ее слова "Матч ТВ".

Ранее в среду сообщалось, что совладелец холдинга USM (основные активы - "Металлоинвест" и "Мегафон") Алишер Усманов отозвал исковое заявление о разводе с Винер. О подаче этого иска СМИ сообщили в мае.

Усманов и Винер состоят в браке с 1992 года.

В марте Усманов попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США и Японии.

Усманову принадлежит 49% ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ" - головной структуры холдинга USM.

художественная гимнастика Ирина Винер Алишер Усманов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Госдума приравняла к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Принят закон об отрицательных ставках по валютным вкладам для компаний в РФ

Принят закон об отрицательных ставках по валютным вкладам для компаний в РФ

Проректор Российской таможенной академии обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере

Проректор Российской таможенной академии обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере

Закон об общероссийском движении детей и молодежи приняли без его названия

Следствие попросило об аресте задержанного помощника главы МВД РФ Умнова

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

КТК попросила приостановить решение о прекращении работы своего терминала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });