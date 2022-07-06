Винер заявила, что развелась с Усмановым в ЗАГСе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что расторгла брак с бизнесменом Алишером Усмановым через ЗАГС.

"Мы развелись в ЗАГСе", - приводит ее слова "Матч ТВ".

Ранее в среду сообщалось, что совладелец холдинга USM (основные активы - "Металлоинвест" и "Мегафон") Алишер Усманов отозвал исковое заявление о разводе с Винер. О подаче этого иска СМИ сообщили в мае.

Усманов и Винер состоят в браке с 1992 года.

В марте Усманов попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США и Японии.

Усманову принадлежит 49% ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ" - головной структуры холдинга USM.