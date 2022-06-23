Москалькова обсудит с главой МККК условия содержания пленных россиян на Украине

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена 24 июня обсудить с главой Международного Красного креста Петером Маурером условия содержания российских военнопленных на Украине.

"Именно это хотелось бы знать подробнее. И завтра я буду на эту тему разговаривать с генеральным секретарем Международного Красного креста господином Маурером", - сказала Москалькова в четверг журналистам, отвечая на вопрос о том, что известно об общей ситуации и положении российских пленных на Украине.