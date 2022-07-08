Лавров осудил попытки отдельных стран подорвать многосторонние форматы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия выступает против попыток ряда стран подорвать работу многосторонних форматов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой "на полях" министерской встречи G20.

"Я ценю позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки. Кто бы что не думал о ком-то из нас, мы не должны подрывать многосторонние форматы", - заявил российский министр.

Ранее в пятницу Лавров встретился с главой МИД Индии. Позже у него запланированы встречи с министрами иностранных дел Индонезии и Аргентины.