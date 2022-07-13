Роспотребнадзор дал регионам разъяснения по выявлению оспы обезьян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в связи с обнаружением в России первого случая заболевания оспой обезьян дал регионам дополнительные разъяснения по выявлению заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий.

"В связи с регистрацией в России первого случая заболевания оспой обезьян в ходе совещания были даны дополнительные разъяснения по регламенту выявления заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий. Было отмечено, что возможность проведения тестирований есть во всех российских регионах", - сообщили журналистам в ведомстве по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он был изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована. При этом, как отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, риск нового завоза оспы обезьян в РФ сохраняется, что связано с сезоном отпусков.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

7 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.