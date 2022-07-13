Еврокомиссия может обнародовать обновленные правила транзита в Калининград на этой неделе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК), вероятно, опубликует обновленные правила транзита российских товаров в Калининградскую область на этой неделе, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Вполне вероятно, что где-то на этой неделе ЕК опубликует свой обновленный текст руководящих принципов", - сказала Шимоните журналистам в Сейме.

Она сказала, что не будет комментировать предполагаемое содержание обновленных рекомендаций, пока они не будут официально опубликованы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что пока окончательных договоренностей по допуску транзита грузов в Калининградскую область нет.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем", - сказал Песков.

О том, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область и соответствующий документ предоставил Брюссель, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные российские источники.

"Как сообщили "Известиям" два высокопоставленных источника с российской стороны, в начале июля ЕС представил РФ черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область", - говорится в публикации.

"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в (Калининградскую - ИФ) область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", - подчеркнул осведомленный источник издания.

Он уточнил, что уже "несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом".

"Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны", - заключил собеседник газеты.

Другой высокопоставленный источник издания отметил, что прописать "калининградские исключения" планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле, пишут "Известия".

Ограничения калининградского транзита

Как сообщалось, после вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. С 10 июля через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса, судовых деталей и некоторой другой продукции российского производства.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.