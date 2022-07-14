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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Торговца в Твери оштрафовали на 25 тысяч рублей за продажу поддельного масла Shell

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тверской области по иску МВД оштрафовал на 25 тысяч рублей индивидуального предпринимателя Богдана Абросимова за продажу моторного масла с незаконно воспроизведенным товарным знаком Shell, следует из картотеки суда.

По версии следствия, 30 сентября 2021 года этот ИП в магазине в Твери ИП продавал моторное масло под этим знаком на общую сумму 15,7 тысячи рублей. При этом исключительно право использовать товарный знак Shell в России принадлежит компании "Шелл Брэнде Интернешнл АГ", (Швейцария), оно предоставило такое право и ООО "Шелл Нефть".

По заключению АНО "Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса", моторное масло, которое продавал Абросимов, было контрафактным. Из материалов дела не следует, что ООО "Шелл Нефть" заключало какие-либо соглашения на использование товарного знака с Абросимовым.

По оценке суда, Абросимов допустил административное правонарушение по неосторожности: "предприниматель не предвидел возможности наступления вредных последствий своих действий (продажи товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака Shell), хотя должен был и мог их предвидеть".

Shell после 24 февраля объявила об уходе из России. В конце мая компания продала сеть из 411 АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завод по производству смазочных материалов в Торжке компании "ЛУКОЙЛ". Новый собственник будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil. С 8 июня ООО "Шелл Нефть" переименовано в "Тебойл Рус".

Shell Тверь Арбитраж Тверской области Шелл Нефть Богдан Абросимов ЛУКОЙЛ Teboil
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