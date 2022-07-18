Ковчег с мощами Сергия Радонежского в сентябре привезут в Петербург

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мощи православного святого Сергия Радонежского будут доступны для поклонения верующих в Санкт-Петербурге в конце сентября, сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора.

"В рамках юбилейных торжеств мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в различные города нашей страны. В Петербурге поклониться им можно будет 25-28 сентября этого года", - говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что губернатор Александр Беглов в понедельник участвовал в главных торжествах, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которые проходят в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде.

Беглов обсудил с патриархом Кириллом вопросы сотрудничества Петербурга и Русской православной церкви в социальной сфере.

В Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре в понедельник прошло музыкально-поэтическое представление, посвящённое эпохе преподобного Сергия Радонежского.

В Государственном музее истории религии открывается тематическая выставка - "Игумен земли Русской Сергий Радонежский". Экспозиция, включает более 60 экспонатов и рассказывает об основных периодах жизни преподобного.

В одном из крупнейших монастырей города - Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни проходят бесплатные экскурсии, посвящённые этому особо почитаемому в России святому, отметили в Смольном.