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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Суд в Приморье 1 августа решит вопрос о продолжении лечения шамана Габышева

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уссурийский суд 1 августа проведет выездное заседание, на котором решит вопрос о продолжении принудительного лечения якутского шамана Александра Габышева, сообщил в соцсетях его защитник Алексей Прянишников.

По его словам, суд может освободить его клиента, либо продлить его лечение в нынешней больнице в Уссурийске или перевести в другое учреждение.

В середине июля Прянишников сообщал, что документы врачебной комиссии в отношении шамана переданы психиатрической больницей в Уссурийский суд, содержание медицинских документов он не уточнил.

В марте 2019 года Габышев, который считает себя шаманом, пешком отправился в подход до Москвы, чтобы "восстановить народовластие". Осенью его задержали в Бурятии и доставили в Якутск. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно отказался от попыток возобновить поход в столицу.

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля 2020 года. На март 2021 года Габышев наметил новый выход в Москву, но в июле 2021 года Якутский городской суд подтвердил решение о его принудительном лечении.

Некоторый период Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Владивосток) оставил в силе постановление о принудительном лечении шамана Габышева. Защитники заявили, что планируют обжаловать решение в Верховном суде России.

Александр Габышев Уссурийск Приморье Алексей Прянишников Якутия Якутск Москва
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