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США призвали мировое сообщество к борьбе с распространением оспы обезьян

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, заявил координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби.

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"Скоординированные международные ответные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты сообществ, подверженных наибольшему риску заражения этой болезнью, и борьбы с нынешней вспышкой", - говорится в заявлении чиновника, распространенном Белым домом.

В нем говорится, что администрация Байдена "внедрила надежную и всеобъемлющую стратегию борьбы с оспой обезьян". Она включает расширение закупок, распространения и производства вакцин, доступа к тестированию и лечению, а также общение с сообществами, наиболее подверженными риску заражения вирусом.

"Но, этого недостаточно. Как заявило министерство здравоохранения, мы должны активизировать нашу работу по агрессивной борьбе с этим вирусом и защите сообществ в Соединенных Штатах", - подчеркнул Панджаби.

В субботу ВОЗ объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ зафиксировала более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью в 75 странах мира и пять летальных исходов среди зараженных.

США
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