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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Беглов разрешил ставить столики рядом с уличными кафе и фудтраками

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое разрешает нестационарным уличным кафе в 2022 году устанавливать летнюю мебель - столы, стулья, кресла и скамейки, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Документ вносит изменения в постановление городского правительства от ноября 2016 года.

Новое решение обеспечивает дополнительную поддержку предприятий общественного питания в условиях внешнего санкционного давления и направлено на создание условий устойчивого развития экономики Петербурга, объяснили в Смольном.

Нестационарные уличные кафе - это обычно крытые палатки или фудтраки (автофургоны с прилавком).

Петербург Александр Беглов Смольный
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