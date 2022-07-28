Правительство РФ обсудит законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг, 28 июля рассмотрит законопроект "Об обращении лекарственных средств", сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Разработка законопроекта направлена на обеспечение возможности дистанционной торговли рецептурными лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

26 июля пресс-служба партии "Единая Россия" сообщала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Там же пояснили, что проект закона предусматривает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской области.

Законопроектом также предусмотрен ряд исключений для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте.

В пресс-службе привели слова замминистра здравоохранения Виктора Фисенко о том, что если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то эта инициатива будет введена на постоянной основе на всей территории России.

Продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года.