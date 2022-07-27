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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Песков счел неправильным увязывать объем поставок газа в Европу с отменой санкций

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают неправильным увязывать вопрос об объёмах поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили прокомментировать ранее распространённую некоторыми СМИ информацию о том, что Кремль якобы намерен держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.

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"Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а "Газпром". Он является поставщиком. Во-вторых, "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания (агрегатов) затруднён из-за тех ограничений и санкций, которые ввёл ЕС. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки", - отметил он.

"По мере того, как будут выполняться эти работы, "Газпром", соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше. "Газпром" был и остаётся надёжным гарантом выполнения всех своих обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Европа газ Газпром
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