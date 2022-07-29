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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Верховный суд поддержал РКН в тяжбе с Google из-за блокировки 12 видеороликов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказался пересмотреть иск Google LLC к Роскомнадзору, связанный с блокировкой 12 роликов на YouTube, в которых РКН усмотрел призывы к несовершеннолетним выходить на несогласованные акции. Google добивается отмены их блокировки.

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"Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований... для рассмотрения дела в судебном заседании судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера", говорится в определении ВС на сайте суда.

Арбитражный суд Москвы 4 августа 2021 отказал в удовлетворении иска Google LLC к Роскомнадзору. Апелляционный суд 2 декабря и кассационный 25 апреля 2022 года оставили отказ в силе. Компания 7 июля подала жалобу в ВС России, но 27 июля также получила отказ.

В иске Google речь идет 12 ссылках на ролики на YouTube. "Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомления об ограничении доступа к материалам с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - уточняли ранее в РКН.

Google Роскомнадзор Верховный суд России Арбитражный суд Москвы Генпрокуратура
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