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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Песков заявил о необходимости обдумать идею о публикации соглашения по экспорту зерна

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Предложение ООН о публикации соглашения по экспорту зерна с Украины необходимо обдумать, там много нюансов, связанных с военными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там очень много нюансов, которые связаны с военными. Конечно, как правило, эта информация не носит публичного характера. Но в то же время, нужно просто обдумать эту инициативу и не забывать, конечно, про взаимную увязку этого механизма по вывозу из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал предложение ООН о необходимости публикации соглашения по экспорту зерна с Украины. Пескову был задан вопрос, согласна ли Россия пойти на это.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Безусловно, вы знаете, что там во многом задействованы военные. Вы знаете, что группа наших военных работают в совместном центре в Стамбуле, эта работа сейчас разворачивается", - сказал он.

Дмитрий Песков ООН Украина
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