Путин поддержал предложения Хуснуллина по восстановлению жилья в Донбассе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с предложениями вице-премьера Марата Хуснуллина по восстановлению жилого фонда в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Я уже несколько раз докладывал, какие мы предлагаем подходы по восстановлению жилья в целом на примере Мариуполя и также для всех территорий. Мы сейчас составляем график за три года всего того, что мы отремонтируем. Мы уже на 85% закончили обследование всего жилого фонда - раз, и всё, что можем восстановить, всё восстановим", - сказал Хуснуллин в ходе встречи с президентом РФ в пятницу.

"Всё, что не можем восстановить, будем строить. По годам распишем, где, в какой год, в каком квартале мы что построим. Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жильё на территории Донецкой республики в любом населённом пункте", - добавил вице-премьер.

Отдельно он затронул тему ремонта жилья.

"Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартиры либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчёта по 6 тысяч рублей [на квадратный метр]. Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утверждён (...). Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим", - сказал Хуснуллин.

Путин согласился с предложениями вице-премьера. "Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики - там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут", - сказал президент РФ.