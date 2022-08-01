Голикова поручила подготовить программу адаптации выпускников детских домов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала Минпросвещения, министерству труда и МВД разработать программу сопровождения выпускников детских домов и интернатов для их адаптации и социализации после выпуска из учреждения.

Об этом говорится в протоколе заочного заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, предоставленного аппаратом вице-премьера.

Предполагается, что сопровождение сирот должно продолжаться пять лет после того, как они покидают детский дом или интернат. Она считает, что программа также поможет профилактике социального сиротства. Программа должна быть подготовлена до 1 июля 2023 года.

Голикова также поручила министру просвещения Сергею Кравцову вместе с МВД, Минтруда и другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос о "целесообразности создания единой базы учета лиц, ранее лишенных родительских прав и ставших родителями вновь рожденных детей". Нужна ли такая база, совету должно быть доложено до 1 октября 2022 года.

Голикова также поручила членам и экспертам секций совета "Семья, материнство и детство" подготовить и направить в Минтруда предложения по стимулированию детей-сирот к раннему поиску работы, а также содействию их трудоустройству и закреплению на рабочем месте. До 1 октября должен быть проработан вопрос о внесении в закон о занятости поправок для уточнения порядка установления и выплаты пособия по безработице детям-сиротам.

Министерству просвещения при участии Минтруда, Фонда президентских грантов и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации поручено изучить опыт регионов по оказанию семьям с детьми, находящимся в социально-опасном положении, педагогической, психологической и юридической помощи; программ, направленных на поддержку и укрепление родительства и детско-родительских отношений, а на основе успешного регионального опыта разработать методические рекомендации и направить их в регионы.