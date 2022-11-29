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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Правительство рассмотрит законопроект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект, который направлен на установление права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на бесплатное повторное профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Этим документом предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

"Законопроект направлен на введение дополнительных гарантий социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости). Предлагаемые законопроектом положения направлены на установление права указанной категории граждан на бесплатное повторное профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих, а также права на ежемесячное пособие в течение всего периода прохождения обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в материалах к заседанию правительства.

Правительство РФ
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