Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 августа

Задержание Дарьи Асламовой в Косово, заявление Минобороны РФ о сохранности инфраструктуры Запорожской АЭС, блокировка канала "Ростеха" на YouTube

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Косово российскую журналистку задержали по обвинению в шпионаже. Местные власти утверждают, что корреспондент "Комсомольский правды" Дарья Асламова занималась шпионажем в пользу российской военной разведки, но не приводят никаких аргументов кроме фотографий журналистки, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

- В Минобороны РФ заявили о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС. Военные отметили, что украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по территории станции во время плановой смены сотрудников.

- YouTube заблокировал канал "Ростеха". Пресс-служба госкорпорации сообщила, что Google объяснил такое решение санкциями. "Ростех" перенес свой канал на Рутуб.

- Генпрокуратура ЛНР сообщила о гибели одного человека при обстреле ВСУ города Алчевск. Также, по предварительным данным, девять жителей получили ранения, среди них был один несовершеннолетний.

- ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа. Запрос о проведении закрытого заседания также подали Китай, Франция, Ирландия и Норвегия.