Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с марта превысила 27,8 тыс. человек

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с конца марта превысил 27,8 тысячи случаев, что почти на 2 тысячи больше, чем днем ранее; госпитализированы более 2,6 тысячи человек, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 12 августа в РФ выявлено 27 810 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций - в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 57 человек, накануне штаб сообщал о 52 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 25 тыс. 815 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 995. Суточная заболеваемость в РФ впервые с 21 марта превысила 27 тыс. заболевших.

"Выздоровели за сутки 14 320 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 11 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 824 282 случая заражения коронавирусом, 383 011 умерших и 18 104 261 выздоровевший.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.