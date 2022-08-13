Эксперт Минздрава сообщил о проведении в РФ оценки модифицированных вакцин от COVID-19

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В России проводится оценка эффективности вакцин, модифицированных под новые штаммы и варианты коронавируса; Минздрав РФ прорабатывает регуляторные механизмы для выведения на рынок модификаций вакцин от новых штаммов COVID-19, сообщил замгендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов.

"Параллельно с оценкой эффективности ранее разработанных вакцин проводится оценка эффективности вновь разрабатываемых вакцин к новым штаммам и генетическим вариантам SARS-CoV-2. Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки их эффективности как в исследованиях in vitro, так и в клинических исследованиях на волонтерах", - привели слова Меркулова в пресс-службе Минздрава.

Он добавил, что Минздрав совместно с подведомственным экспертным учреждением в настоящее время прорабатывает регуляторные механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки при необходимости вывести модифицированные вакцины на рынок РФ.

"На сегодняшний день Всемирной организацией здравоохранения не принято решение по смене штаммового состава вакцин, используемых для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной новыми штаммами и генетическими вариантами SARS-CoV-2", - отметил Меркулов.

Специалист Минздрава добавил, что вакцины, разработанные ранее в РФ и зарегистрированные согласно нормативным требованиям, продолжают обладать необходимой эффективностью к уханьскому, бразильскому, южноафриканскому штаммам COVID-19 и наиболее патогенному штамму "дельта".

"Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности раннее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2. Есть данные, в основном полученные in vitro, свидетельствующие о снижении вируснейтрализующей активности сывороток вакцинированных раннее разработанными вакцинами в отношении новых штаммов "омикрон" B.1-B.5", - подчеркнул Меркулов.

Однако, по его словам, на сегодняшний день мировым сообществом не разработаны четкие критерии оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов COVID-19, поэтому судить по тестам in vitro о существенном снижении их эффективности некорректно.

Ранее гендиректор центра им.Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил "Известиям", что специалисты центра создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом "омикрон". По его словам, эта вакцина нацелена на субвариант "омикрона" ВА.5, но хорошо действует и против подвидов ВА.1 и ВА.2. Гинцбург отметил, что препарат от субварианта ВА.5 необходим, так как этот подвид мутировал, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать.