Губернатор Севастополя сообщил о системе ПВО города, сработавшей в воскресенье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны работает в Севастополе в воскресенье вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Как сообщалось со ссылкой на местные власти, система ПВО утром в субботу поразила все цели в небе над республикой Крым, разрушений и пострадавших нет. В Севастополе БПЛА был сбит над штабом Черноморского флота РФ, упал на его крышу и загорелся. Вечером ПВО работала на крайнем западе Крыма и снова в Севастополе.