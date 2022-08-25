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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Власти Севастополя начали собирать данные о подозрительных личностях через чат-бот

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе Департамент цифрового развития запустил чат-бот, через который горожане могут сообщать о предполагаемой опасности, подозрительных личностях и других возможных угрозах безопасности, написал в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

В чат-бот можно загружать сообщения и фотографии. Информация из чата будет доступна всем силовым ведомствам.

Он также предложил сообщать туда о проявлениях поддержки Украины и ее властей, а также если "кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами".

О работе ПВО в Крыму и Севастополе и о сбитых беспилотниках представители властей сообщали с 19 по 23 августа. В Крыму с апреля действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, в Севастополе - с конца июля.

Севастополь Михаил Развожаев Крым Украина
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