Лесной пожар в Псковской области подошел к белорусской границе

Два десятка белорусских лесничих помогают тушить огонь

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар в Псковской области приблизился к границе Белоруссии, около 20 сотрудников белорусского Шумилинского лесхоза пришли на помощь россиянам в тушении огня, сообщила пресс-служба Минлесхоза Белоруссии.

По данным ведомства, пожар прошел по псковщине больше 7,5 га и до границы ему осталось около 400 метров. В ликвидации очага работает и техника, в том числе проводится противопожарная опашка территории.

В режим повышенной боевой готовности переведены также должностные лица соседнего Россонского лесхоза, ближайшую ночь белорусские лесники проведут в полной готовности.

Минслесхоз ранее сообщил, что белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий из-за приближающегося лесного пожара из Псковской области.

Противопожарный лесной центр Псковской области 24 августа сообщил, что в шести районах региона введен особый противопожарный режим. С 23 августа он введен на территории Псковского, Плюсского и Пушкиногорского районов, с 24 августа - Гдовского района. До этого его ввели в Куньинском и Стругокрасненском районах. Синоптики ожидают в регионе жару до конца августа.

"Мы ожидаем 25-26 августа кратковременные дожди, влага немного снизит жару. Затем воздух опять будет разогреваться, и до 28-29 августа вновь ожидается +30 градусов. Ветер пока слабый, переменный, затем станет ощутимо западным", - говорится в прогнозе.