В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на территории Верхнедонского лесничества в Ростовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что лесной пожар локализован в 14:00 на площади 269 га.

Ранее сообщалось, что пожар охватил 203 гектара в Верхнедонском районе на землях лесного фонда, позже его площадь увеличилась до 269 гектаров. К тушению привлечены два вертолета, почти 600 человек и 124 единицы техники.

Угрозы населенным пунктам нет.