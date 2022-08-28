Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на территории Верхнедонского лесничества в Ростовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как отмечается, это произошло в 15:35.
Ранее сообщалось, что пожар охватил 203 гектара в Верхнедонском районе на землях лесного фонда, позже его удалось локализовать на площади в 269 гектаров. К тушению привлекались два вертолета, почти 600 человек и 124 единицы техники.
Угрозы населенным пунктам нет.