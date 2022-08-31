Прощание с Горбачевым запланировано на субботу

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, сообщил в Telegram бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом).

"Прощание с МС (Михаилом Сергеевичем) состоится в субботу. Детали уточняются", - написал он.

Горбачев умер вечером 30 августа в возрасте 91 года.

В Горбачев-Фонде "Интерфаксу" сообщили, что его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.

31 августа на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение о формате похорон Горбачева обсуждается, но еще не принято и что все будет зависеть от пожеланий семьи экс-президента. До этого два информированных источника сообщили "Интерфаксу", что похороны не будут носить государственный характер.

Горбачев был последним генсеком ЦК КПСС, последним председателем Президиума Верховного Совета СССР, единственным президентом СССР. Он был основателем "Горбачев-фонда" и соучредителем "Новой газеты". В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.