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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Что произошло за день: среда, 31 августа

Горбачев будет похоронен в субботу, россияне не останутся без шенгенских виз, на уроках в школах запретят мобильники

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Похороны Горбачева пройдут в субботу. Прощание также состоится 3 сентября и пройдет в Колонном зале Дома союзов. Решений о проведении государственных похорон бывшего президента СССР пока не принималось, сообщили в Кремле. Владимир Путин в своей телеграмме соболезнований отметил, что Горбачев был государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

- Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам. Однако ЕС намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Как ожидается, это должно значительно снизить количество виз, выдаваемых гражданам РФ. В АТОР не исключили прекращения выдачи россиянам многократных шенгенов. Там отметили, что для заявителей вырастет срок ожидания и консульский сбор.

- Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках. Запрет касается только уроков, он объяснен санитарными требованиями. В Минпросвещения также намерены обсудить вопрос повсеместного введения в РФ школьной формы.

- Минобороны РФ обвинило Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Планируется, что делегация прибудет на АЭС в ближайшее время.

- Гендиректором сети "Перекресток" назначен экс-глава "Победы" Калмыков. В январе руководивший "Перекрестком" Владислав Курбатов был назначен гендиректором сети "Пятерочка".

- Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2". Правительство России одобрило участие японской компании в новом российском операторе проекта.

- МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их роста более чем на 20%. К тому моменту повышение котировок ценных бумаг составило 27,6% на фоне новостей о выплате дивидендов за первое полугодие.

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