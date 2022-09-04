Суд арестовал ранившего двух полицейских жителя Ижевска

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Индустриальный районный суд Ижевска в воскресенье арестовал на два месяца 24-летнего мужчину, пытавшегося поджечь отдел полиции и ранившего двух полицейских, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное особо тяжкое), сведения о личности обвиняемого суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

"Мамедов Р. обвиняется в том, что 3 сентября 2022 года нанёс множество колото-резаных ран двум полицейским полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ижевску", - отмечает также пресс-служба.

В судейском сообществе агентству уточнили, что заседание было выездное, проходило в больнице, где находится обвиняемый.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу молодой человек начал бросать бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции №2 Ижевска. Он ранил ножом прибывших на место двух сотрудников патрульно-постовой службы и сам был ранен из табельного оружия. Все трое госпитализированы.

СКР возбудил дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).