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Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца
Элина Сушкевич во время оглашения приговора по делу в Мособлсуде
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мособлсуд приговорил к длительным срокам лишения свободы ранее оправданных врачей калининградского роддома Елену Белую и Элину Сушкевич, которых присяжные признали виновными в убийстве новорожденного младенца, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Приговором Сушкевич назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Белой - 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - сказала Петренко во вторник журналистам.

24 августа коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении Белой и Сушкевич. Присяжные признали подсудимых не заслуживающими снисхождения.

Следствие вменило и.о. главврача роддома 4 Калининграда Белой и врачу анестезиологу-реаниматологу Сушкевич организацию убийства (ч. 3 ст. 33 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также убийство (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Калининградское "дело врачей"

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Следствие утверждало, что Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить с целью не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

По версии обвинения, для убийства Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой, установило следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода, выяснило следствие.

Белая и Сушкевич не признали вину.

В 2020 году врачи были оправданы судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, после чего находившиеся на свободе врачи были арестованы.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов. Отмечалось, в частности, что в мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 граммов - на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Елена Белая Элина Сушкевич Калининград
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