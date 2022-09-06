Что произошло за день: вторник, 6 сентября

Рубли и юани за газ по "Силе Сибири", отчет МАГАТЭ и приговор для калининградских врачей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" и CNPC переводят оплату за поставки по "Силе Сибири" в рубли и юани.

- ЕК утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ. Визовый сбор вырастет до 80 евро, сроки оформления могут составить до 45 дней.

- Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании. Политик обещает потратить 130 млрд фунтов, чтобы "заморозить" счета за электричество для британцев.

- МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС. Эксперты отметили, что по-прежнему крайне обеспокоены ситуацией на атомной станции. Власти Энергодара сообщили о пяти ударах после публикации доклада МАГАТЭ. Город был временно обесточен из-за повреждения ЛЭП около атомной станции после обстрела ВСУ.

- Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову. Он также предположил, что Путин знает о приговоре из СМИ.

- Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца. Приговор вынес Мособлсуд. Ранее в поддержку врачей выступали многие известные медики.

- Комендант Бердянска в тяжелом состоянии попал в больницу после взрыва в центре города. Позднее в Бердянске произошел еще один взрыв.

- ЦБ РФ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг "недружественных" стран. СПБ биржа сочла это решение чрезмерно жестким.