Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Минцифры сообщило о свыше 35 тыс. DDoS-атак, совершенных на систему онлайн-голосования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 35 тысяч DDoS-атак было зафиксировано на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), они не сказались на ее работе, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

"Количество DDoS-атак превысило 35 тысяч. То есть, это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, взломать учетки и так далее. (...) Все внештатные ситуации, которые возникали, оперативно устранили; на работе системы в целом это никак не сказывается", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

В дистанционном электронном голосовании на выборах участвовали семь регионов РФ; для этого использовали федеральную платформу, созданную "Ростелекомом" и Минцифры. Также онлайн-голосование прошло на выборах муниципальных депутатов в Москве; оно прошло на московской платформе.

Ранее сообщалось, что в рамках электронного голосования, которое проводилось в семи субъектах на федеральной платформе, более 92 тысяч человек отдали свои голоса. Явка избирателей, которые проголосовали онлайн, по последним данным, которые озвучила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, составила 83%.

Минцифры Олег Качанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

Глава ЦИК заявила о сотнях попыток атак на систему онлайн-голосования

Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Депутаты единогласно переизбрали Кумпилова главой Адыгеи на второй срок

Глава СПЧ сообщил, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано

В России разработали первую вакцину от ротавируса

В России разработали первую вакцину от ротавируса
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 52,8 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });