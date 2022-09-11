Минцифры сообщило о свыше 35 тыс. DDoS-атак, совершенных на систему онлайн-голосования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 35 тысяч DDoS-атак было зафиксировано на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), они не сказались на ее работе, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

"Количество DDoS-атак превысило 35 тысяч. То есть, это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, взломать учетки и так далее. (...) Все внештатные ситуации, которые возникали, оперативно устранили; на работе системы в целом это никак не сказывается", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

В дистанционном электронном голосовании на выборах участвовали семь регионов РФ; для этого использовали федеральную платформу, созданную "Ростелекомом" и Минцифры. Также онлайн-голосование прошло на выборах муниципальных депутатов в Москве; оно прошло на московской платформе.

Ранее сообщалось, что в рамках электронного голосования, которое проводилось в семи субъектах на федеральной платформе, более 92 тысяч человек отдали свои голоса. Явка избирателей, которые проголосовали онлайн, по последним данным, которые озвучила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, составила 83%.