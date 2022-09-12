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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов получил 64,37% голосов на выборах на этот пост по итогам обработки 100% протоколов, следует из материалов ЦИК РФ.

Второе место занял руководитель партийной фракции КПРФ в Гордуме Ижевска Александр Сыров, набрав 19,79%, третье - координатор ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров (9,79%). Находящийся в розыске депутат Госдумы от СРЗП Вадим Белоусов получил 3,31% голосов избирателей.

На прошлых выборах главы Удмуртии в 2017 году победил врио руководителя республики Александр Бречалов, набрав 78,16% голосов избирателей. Явка составила 34,54%.

ЦИК РФ также опубликовал данные, по которым по итогам обработки 100% протоколов на выборах в Государственный Совет Удмуртии победила партия "Единая Россия" с 51,07% голосов.

На втором месте - КПРФ с 15,56%, на третьем - ЛДПР с 13,64%.

Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) набрала 6,06% голосов, Партия пенсионеров - 4,68%, "Новые люди" - 4,14%, "Зеленая альтернатива" - 1,17%, "Родина" - 0,68%.

На выборах в Госсовет Удмуртии в 2017 году большинство голосов также получила "Единая Россия" - 63,16%. На втором месте - КПРФ (14,86%), на третьем - ЛДПР (8,95%), на четвертом - "Справедливая Россия" (6,57%). Еще две партии - "Родина" (1,94%) и "Коммунисты России" (1,44%) - не преодолели пятипроцентный барьер и не попали в новый созыв Госсовета. Явка составила 34,54%.

Удмуртия Александр Бречалов Единая Россия
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