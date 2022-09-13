В Кремле заявили, что с критикой спецоперации на Украине надо быть аккуратным

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Критические высказывания по поводу специальной военной операции РФ на Украине в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе является очень зыбкой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства - это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным", - предупредил Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать критические посты в телеграм-каналах в связи с последними событиями в ходе специальной военной операции на Украине.

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - отметил он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос". "Это подтверждают статические данные", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что общество консолидировано вокруг тех решений, которые принимает глава государства.