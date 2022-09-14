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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Госдума приняла законопроект о единых общеобразовательных программах для школ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении проект закона о введении единых общеобразовательных программ для российских школ, которые должно будет разработать Минпросвещения.

Законопроект №192680-8 предусматривает введение единых для РФ федеральных основных общеобразовательных программ (ФООПов).

Согласно поправкам, ФООПы будут разработаны и утверждены министерством просвещения РФ до 2023 года, а применяться должны начать с 1 сентября следующего года, в том числе в частных школах.

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При этом обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" при реализации образовательной программы начального общего образования.

"Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" станут обязательными при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Будет также разработана федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников - государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Министерство будет утверждать авторский коллектив учебников, предусматривает законопроект.

Исключительные права на учебники будут принадлежать РФ. ФООПы будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования.

Школы смогут непосредственно применять ФООПы или отдельные их компоненты. При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты в них должны быть не ниже, чем в федеральных основных общеобразовательных программах.

Такой подход позволит выстроить в Российской Федерации единое образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества, считают авторы.

Госдума
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