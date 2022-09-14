В Кремле заявили, что Путин и не собирался на похороны Елизаветы II

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин изначально не имел планов по участию в мемориальных мероприятиях, связанных с похоронами британской королевы Елизаветы II, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями. Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, разочарована ли Москва тем, что российские представители не были приглашены на похороны британской королевы.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.

В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны королевы. Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя.