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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 56 тысяч случаев, что почти на 4,4 тысячи случаев больше, чем днем ранее, скончались 99 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 56 126 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 108 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 56 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 51 735 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 4 391. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 99 человек, накануне сообщалось о 98 умерших.

"Выздоровели за сутки 49 752 человека, или на 1% меньше в сравнении с 14 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 265 004 случая заражения коронавирусной инфекцией, 385 727 умерших и 19 244 856 выздоровевших.

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Подъем заболеваемости

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусом в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Петербурге и Подмосковье пройден.

Хроника 09 января 2020 года – 15 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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