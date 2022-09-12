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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Памфилова сообщила об удалении с избирательных участков пяти наблюдателей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших выборах с участков удалили всего пять наблюдателей, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она уточнила, что два наблюдателя представляли кандидатов, выдвинутых от КПРФ, а остальные трое - саму КПРФ.

"Соответствующие решения об удалении наблюдателей принимались в судебном порядке в двух регионах - Удмуртской Республике и Саратовской области", - сказала Памфилова. По ее словам, они мешали работе комиссий или нарушали правила фото- и видеосъемки.

Всего, по данным региональных избиркомов на избирательных участках, в ТИКах и ОИКах в дни голосования присутствовали более 125,2 тысячи наблюдателей, отметила глава ЦИК. 49 774 наблюдателя были назначены политическими партиями и общественными объединениями. Кандидаты назначили 36 372 наблюдателя, региональные общественные палаты - 39 096 наблюдателей.

Центризбирком Элла Памфилова Саратовская область Удмуртия
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