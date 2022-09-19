Суд заменил экс-гендиректору РКЦ "Прогресс" реальный срок условным

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре изменил приговор и апелляционное определение нижестоящих судов по делу бывшего генерального директора АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс") Александра Кирилина о злоупотреблениях и растрате имущества, сообщается на сайте суда.

"В связи с изменением квалификации, с учетом положительных данных о личности осужденного, последующим возвращением Сергеем Тюлевиным (бывший главный инженер предприятия - ИФ) в "РКЦ Прогресс" полученной им компенсации в полном объеме, Кирилину по ч.1 статьи 285 УК РФ назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.

При этом в остальной части принятые по делу судебные решения оставлены без изменения, а кассационные жалобы осужденного и его адвокатов, а также кассационное представление прокурора - без удовлетворения.

Суть обвинений

Уголовное дело в отношении Кирилина было возбуждено в 2018 году. Поводом стали заключенные с 2011 по 2016 годы экономически невыгодные для РКЦ "Прогресс" договоры с ООО "Союзобщемашимпорт" по закупке гидравлического вытяжного пресса на сумму, завышенную более чем на 125 млн рублей. Интерес вызвали также командировки сотрудников предприятия в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием, на что было потрачено еще порядка 745 тыс. рублей.

Кроме того, в 2017 году Кирилин совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей, "приняв необоснованное решение" о выплате подчиненному Тюлевину компенсации за не использованные основные отпуска.

По оценке следствия, общий ущерб РКЦ "Прогресс" превысил 126 млн рублей.

Несмотря на заявления Кириллина о согласованности сделки с "Роскосмосом", летом 2021 года бывший топ-менеджер был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Вместе с тем судом утвержден гражданский иск о взыскании на 126 млн рублей в пользу РКЦ "Прогресс". При этом в феврале этого года апелляционная инстанция снизила срок экс-гендиректору "Прогресса" до пяти лет.

"В связи с истечением срока давности с Кирилина были сняты обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а также ему смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - сообщала пресс-служба Самарского областного суда.

Между тем в декабре прошлого года по девять лет колонии получили бывший начальник управления финансов и внешнеэкономической деятельности РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина (дочь осужденного Кирилина) и бывший главный инженер предприятия Сергей Тюлевин по делу о закупках, проведенных по завышенным ценам.

Другие осужденные

Сообщалось, что осужденные совместно сформировали и утвердили перечень закупаемого оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракетоносителя "Союз-2", включив в него непредусмотренное проектной документацией оборудование по завышенной стоимости.

По оценке следствия, государству в лице госкорпорации "Роскосмос" был причинен ущерб в размере около 532 млн рублей.

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.