В РФ приступили к перезапуску системы выдачи электронных виз для граждан 52 стран

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МИД и Ростуризм работают над перезапуском системы выдачи электронных виз гражданам 52 стран мира.

"В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак. Указанные работы планируется завершить к концу текущего года", - сообщает дипломатическое ведомство в понедельник.

Как уточняется, министерство представит руководству страны предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну по этим визам, утвержденных распоряжениями правительства.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, также подчеркнула, что работа идет над выдачей виз гражданам всех 52 стран, которые были в первоначальном списке, в том числе недружественных России.

"Вместе с коллегами из МИД работаем над перезапуском единой электронной визы для граждан 52 стран. Важно, что на повестке обсуждения - именно 52 страны, как изначально и планировалось. Хочу ещё раз подчеркнуть, что несмотря на то, что среди этих стран есть и те, чьи правительства предпринимают недружественные действия в отношении нашей страны, мы вместе с МИДом выступаем за незеркальный подход. То есть, ждем и рады туристам из всех европейских стран - пусть знакомятся с нашей прекрасной страной и оставляют деньги в экономике нашей страны", - написала она в своем телеграм-канале.

На заседании президиума Госсовета по развитию туризма в начале сентября Догузова попросила президента РФ Владимира Путина вернуться к вопросу запуска электронных виз для граждан 52 стран мира, отказавшись от принципа зеркальности, которого обычно придерживается Россия в визовых вопросах. Путин предложил проработать это предложение, "не цепляясь за взаимность".

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.

Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.