Около 95 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании на прошедших в РФ выборах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 95 тыс. граждан из семи субъектов России приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в ходе прошедших 9-11 сентября выборов различного уровня, сообщили в Центризбиркоме России.

"В единый день голосования 2022 года на федеральной платформе ДЭГ проголосовали около 95 тыс. избирателей из семи регионов в трех часовых поясах", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК РФ в понедельник.

Как указано на инфографике, больше всего избирателей, которые приняли участие в онлайн-голосовании, зафиксировано в Ярославской области - более 89% от включенных в список участников электронного голосования.

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В рамках выборов было проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прошли прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В результате замещено более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе проходило по 165 избирательным кампаниям в семи регионах России. В частности, онлайн-голосование проводилось на выборах высших должностных лиц субъектов РФ и совмещенных с ними выборах в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях; на дополнительных выборах депутата городской думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 7; на выборах депутатов Курского городского Собрания седьмого созыва; на выборах в органы местного самоуправления в Пскове.

Онлайн-голосование также проводилось на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе.

Как сообщала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, более 110 тыс. избирателей в семи регионах России были включены в список участников онлайн-голосования на федеральной платформе.