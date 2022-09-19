Ликвидировано открытое горение на производстве лакокрасочных материалов в Ижевске

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения потушили крупное возгорание в помещении по производству лакокрасочных материалов в Ижевске, сообщает ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

В ведомстве уточнили, что ликвидация открытого горения произошла в 0:27 (23:27 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что информация о пожаре на ул. Салютовская, 31 поступила в понедельник в 19:40 по московскому времени. В 22:34 пожар был локализован.

Загорелось помещение производственного корпуса лакокрасочных материалов. Площадь пожара составила более 5 тыс. кв. м., произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет.

Согласно открытым источникам, по адресу Салютовская, 31 находится компания-производитель колеровочных паст, красок, составов для защиты древесины и других лакокрасочных материалов.