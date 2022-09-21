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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Страны ЕС ужесточили требования к российским членам экипажей иностранных судов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российским морякам, работающим на иностранных судах, стало труднее получать визы стран ЕС и добираться до портов убытия в рейс, сообщила в среду "Интерфаксу" председатель калининградского отделения Российского профсоюза моряков Людмила Измалкова.

"В последнее время страны ЕС ужесточили различные меры в отношении российских моряков, работающих на иностранных судах. С момента введения санкций в отношении России прошло уже определенное время, которое позволило нашему плавсоставу адаптироваться к новым условиям. Но сегодня все меняется в худшую сторону", - сказала Измалкова.

Она также отметила, что обострился вопрос получения моряками шенгенских виз.

Теперь Франция, Швеция и Финляндия, которые ранее были лояльны к морякам из России, заметно увеличили срок ожидания виз после подачи документов и стали чаще отказывать в их выдаче.

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Есть факты, когда крюинговые компании готовят одинаковые пакеты документов, к примеру, на 20 моряков. В итоге десять получают визы, а другим отказывают с абсурдной формулировкой - неправильно оформлены заявки, сообщила председатель калининградского отделения Российского профсоюза моряков.

"Как ни странно, по-прежнему лояльна к российским морякам Германия, которая продолжает выдавать рабочие шенгенские визы. Они оформляются в течение трех недель. Но при этом время записи на получение визы в некоторых генеральных консульствах Германии в России уже расписано до начала 2023 года", - добавила собеседница агентства.

Непростая ситуация складывается и с доставкой моряков в иностранные порты, из которых они должны выходить в рейсы.

Даже на внутренних границах стран ЕС морякам из России чинятся различные препоны. Нередко автотранспорт не пропускают в порты по самым надуманным причинам. Этим, к примеру, отличаются власти Бельгии, где расположены крупные порты Антверпен и Зебрюгге, отметила Измалкова.

В этой связи крюинговые компании России рассматривают возможность замены части экипажа в отечественных портах, куда иностранным судам заход, как и прежде, разрешен.

"При этом отношение к российским морякам в зарубежных морских компаниях совершенно нормальное. Это касается даже тех случаев, когда экипажи иностранных судов практически полностью состоят из граждан России", - сказала профлидер.

Она напомнила, что в настоящее время в Калининградской области в профсоюзе моряков состоят более 4800 человек, а всего в регионе насчитывается порядка 12 тыс. человек, работающих на судах.

ЕС
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