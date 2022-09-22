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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

В Госдуме посоветовали россиянам уточнять в военкоматах право на выезд из страны

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Запрет подлежащим мобилизации гражданам выезжать из России пока не введен, но им лучше сейчас не выезжать далеко и надолго за границу, заявил телеканалу РБК председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он посоветовал проконсультироваться об этом в военкомате.

"Нет ограничений на перемещение внутри страны и нет ограничений на выезд за ее пределы", - сказал он.

Он отметил, что запрет на выезд из России для резервистов прописан "в законе о мобилизации, но с учетом того, что мобилизация частичная, эта норма пока не задействована".

"Как будет в дальнейшем развиваться ситуация и будем, что называется, посмотреть", - добавил он.

При этом депутат в принципе не рекомендовал бы "сейчас выезжать далеко и надолго за границу, в том числе, военнообязанным по ряду причин, а что касается передвижения внутри страны пожалуйста, ничем не ограничены". Своей совет он объяснил развитием международной ситуации, в частности, напомнив о странах Балтики и Польше, которые ограничили въезд россиян на свою территорию.

"Исключать то, что могут закрыть возвращение в Россию, тоже нельзя, и люди могут попасть в сложные условия, когда нужно будет вернуться, а таких возможностей будет немного", - сказал Картаполов.

Он дал совет "прийти в военкомат, к которому приписан, и уточнить непосредственно в отношении самого себя, что можно, нельзя, когда, на сколько".

21 сентября Картаполов заверил, что россияне, которые могут быть призваны по мобилизации, могу свободно ездить по России, но отдыхать им посоветовал в Крыму и на Кубани, а не в Турции.

Утром 21 сентября был подписан президентский указ о частичной мобилизации.

Появившиеся вскоре сообщения об ажиотажном спросе на авиабилеты в другие страны и об очередях машин перед выездами за границу в Кремле назвали сильным преувеличением.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума Андрей Картаполов Кремль
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