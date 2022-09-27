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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Число случаев COVID-19 в мире превысило 615,5 млн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 615 555 415, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 538 310 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Число случаев COVID-19 Число умерших пациентов
США 96 116 204 1 056 789
Индия 44 575 473 528 562
Франция 35 381 526 156 6000
Бразилия 34 638 288 685 835
Германия 33 041 332 149 576

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 839.2. В США на 1 млн жителей скончались 3 232 человека, в Индии - 376, в Бразилии - 3 185, во Франции - 2 363, в Германии - 1 783.

Хроника 09 января 2020 года – 27 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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