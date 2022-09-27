Число случаев COVID-19 в мире превысило 615,5 млн
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 615 555 415, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 538 310 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|Число случаев COVID-19
|Число умерших пациентов
|США
|96 116 204
|1 056 789
|Индия
|44 575 473
|528 562
|Франция
|35 381 526
|156 6000
|Бразилия
|34 638 288
|685 835
|Германия
|33 041 332
|149 576
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 839.2. В США на 1 млн жителей скончались 3 232 человека, в Индии - 376, в Бразилии - 3 185, во Франции - 2 363, в Германии - 1 783.