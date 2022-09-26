Песков заявил, что решений о закрытии границ России не принималось

Пограничный пункт на финско-росссийской границе Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Никаких решений насчет закрытия границ РФ не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне об этом ничего неизвестно", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - добавил представитель Кремля.

То же самое ("Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет") он ответил и на вопрос журналистов о том, планируется ли вводить военное положение в российских регионах с последующим запретом на выезд из РФ.

На просьбу прокомментировать появляющиеся сообщения о списках автомобилей, запрещенных к выезду, Песков сказал: "Надо очень и очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем "сливам".

"Наши противники, наши враги работают, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться - фейков больше, чем правды", - заключил Песков.